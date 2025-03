Sport.quotidiano.net - Fortitudo Al PalaDozza la festa è doppia

87 NARDò 77 FLATS SERVICE : Fantinelli 9, Bolpin 4, Mian 19, Gabriel 14, Freeman 13, Panni 10, Cusin 2, Aradori 16, Ferrucci Morandi ne, Bonfiglioli ne, Battistini ne. All. Caja. HDL NARDÒ: Zugno 4, Smith 14, Mouaha 8, Stewart junior 32, Iannuzzi 5, Nikolic 5, Donadio 7, Pagani 2, Ebeling, Spinelli ne. All. Mecacci. Arbitri: Berlangieri, Coraggio, Razzoagli. Note: parziali 24-23. 44-42, 68-69. Tiri da due:19/35; Nardò 15/24. Tiri da tre: 10/24; 13/31. Tiri liberi: 19/23; 8/10. Rimbalzi: 35; 25.completa per lache batte Nardò, onora nel migliore dei modi i propri tifosi e poi centra una vittoria che vale tanto da un punto di vista della classifica, dove la formazione di Caja rimane a -2 da Rimini seconda e aggancia Cantù. E’ la Flats Service di Freeman, di Mian, Aradori e Gabriel, ma è soprattutto ladi capitan Fantinelli che sciorina una prova da 18 assist, record di A2, una squadra che è tornata a far sognare il popolo biancoblù.