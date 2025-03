Cultweb.it - Formulata una “polipillola” per prevenire infarti e ictus: come funziona?

Leggi su Cultweb.it

Recenti studi fatti in Polonia hanno evidenziato l’efficacia di nuove terapie farmacologiche nella prevenzione di problemi cardiaci e. In particolare, l’uso combinato di statine ed ezetimibe e l’introduzione della cosiddetta “” rappresentano progressi significativi nella cardiologia preventiva.Le statine sono farmaci che riducono la produzione di colesterolo nel fegato, abbassando i livelli di colesterolo LDL (noto“cattivo”) nel sangue. L’ezetimibe, invece, limita l’assorbimento del colesterolo a livello intestinale. Quando utilizzati insieme, questi due farmaci agiscono sinergicamente, in una combinazione che ha dimostrato di essere più efficace rispetto alla monoterapia con statine nel ridurre i livelli di colesterolo LDL (quello cattivo). E neleventi cardiovascolari maggiori