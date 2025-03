Internews24.com - Formazioni ufficiali Albania Andorra: la scelta di Sylvinho su Asllani

di Redazione: ladisuper il match di qualificazione ai Mondiali 2026Dopo il ko per 2-0 subito a Wembley contro l’Inghilterra, l’guidata dacerca di rimettersi in carreggiata nel cammino verso la qualificazione ai Mondiali 2026. Alle 20:45, all’Arena Kombëtare, affronterà l’. Ecco ladel commissario tecnico, che sceglie di mandare in campo il centrocampista dell‘Inter, Kristjan. Vediamo nel dettaglio le(4-3-3): Strakosha; Balliu, Ajeti, Djimsiti, Aliji; Laci,, Shehu; Broja, Manaj, Hoxha. A disposizione: Kastrati, Sherri, Asani, Bajrami, Uzuni, Mihaj, Kumbulla, Berisha, Muci, Ismajli, Pajaziti, Ramadani. Allenatore:(4-5-1): Alvarez, Cerves, San Nicolas, Garcia, Borra; Olivera, Marc Garcia, Jesus Rubio, Rebes, Babot; Rosas.