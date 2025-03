Formazioni notizie del team hanno confermato le squadre di partenza mentre James inizia tra quattro modifiche per gli host

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-24 20:43:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:L’Inghilterra gioca la seconda delle due partite in casa contro i pesciolini ingiorni perre il regno del manager Thomas Tuchel quando affrontano gli avversari al 140 ° posto nel mondo contro la Lettonia lunedì (19:45 GMT).Tuchel è sembrato deluso dopo che la sua partita di apertura ha prodotto una vittoria per 2-0 sull’Albania venerdì, anche se il vincitore della Champions League è stato opportunamente colpito da Myles Lewis-Skelly dopo che il diciottenne ha segnato al 20 ° minuto del suo debutto internazionale.Un superbo traguardo di Harry Kane ha segnato un inizio soddisfacente per Tuchel, sebbene il tedesco abbia lasciato intendere che potesse apportarecontro la Lettonia quando sembrava criticare i suoi ampi giocatori dopo la loro vittoria di routine.