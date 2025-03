Ilrestodelcarlino.it - Fondo affitto regionale, sono 745 le domande ammesse

È consultabile on line, sul sito del Comune di Modena la graduatoria provvisoria dellecandidate al bandoper l’anno 2024a finanziamento. Di fronte alla situazione ormai critica legata alla sostenibilità degli affitti, la Regione ha stanziato complessivamente 10 milioni di euro per il2024 da destinare ai Comuni del territorio, di cui 554mila eurostati assegnati al Comune di Modena. Il contributo è rivolto ai cittadini che necessitano di un sostegno economico per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato, in possesso dei requisiti riportati nell’avviso pubblico. Complessivamente per Modenastate 1.736 lepervenute tramite la piattaforma, di cui 745 in possesso dei requisiti e quindia finanziamento.