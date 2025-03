Sport.quotidiano.net - Follonica Gavorrano, un altro ’brodino’. Ripreso dal Montevarchi rischia nel finale

Ilnon va oltre il pari contro l’Aquila. Il match termina sull’1-1 dopo l’illusione del vantaggio iniziale, ma i valdarnesi trovano il gol del pareggio nella seconda frazione e strappano un punto al Malservisi-Matteini. Pronti via e al secondo minuto di gioco iltrova già la via della rete. Bellissima triangolazione in profondità che manda Bramante tutto solo di fronte al portiere, dopo un bel lancio di Pignat e l’assist di Pino. L’attaccante non sbaglia, salta il portiere e porta il punteggio sull’1-0. Al 19’ occasione per Ciofi, che arriva al tiro dopo un’altra triangolazione, questa volta degli ospiti. Antonini con i piedi devia in calcio d’angolo. Poi un minuto più tardi ci prova anche Sesti. Al 40’ ilva vicinissimo al raddoppio con unfraseggio tutto di prima: Marino arriva al tiro e colpisce in pieno l’incrocio dei pali.