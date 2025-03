Latinatoday.it - Follia sull'autobus: aggrediscono una ragazza e poi picchiano un carabiniere fratturandogli il setto nasale

Lesioni personali aggravate, violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale in concorso. I carabinieri hanno arrestato, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina, due cittadini di nazionalità tunisina, di 22 e 26 anni.