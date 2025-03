Ilnapolista.it - Foden non è più lui: illazioni sulla sua salute. Tuchel: «ha bisogno di essere incoraggiato»

Leggi su Ilnapolista.it

è in grossa difficoltà, come testimoniano i soli 7 gol e 2 assist in 24 partite giocate nella stagione 2024/25. L’attaccante della nazionale inglese appare insicuro, sfiduciato. Tanto che dopo la partita di qualificazioni ai Mondiali contro l’Albania, Thomasha sottolineato che avrebbedi una buona dose di incoraggiamento.I colleghi britannici del Daily Mail si sono soffermati sul “caso”: il calo di forma potrebbeuna “conseguenza delle sue scarse prestazioni agli Europei, dei problemi fisici e della stanchezza mentale”. Ma non solo..Leggi anche: Il figlio diha 4 anni e più di un milione di follower su InstagramLo stessoha ammesso di recente di non aver reso al meglio in Germania. «Forse non stato all’altezza», ha commentato l’esterno del Manchester City, consapevole di aver dato un apporto davvero minimo alla sua selezione (0 gol e 0 assist, nonostante abbia giocato tutte le partite) sconfitta in finale dalla Spagna.