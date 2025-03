Fiumicino Satta Porto turistico o crocieristico? Si faccia chiarezza sull’opera

Leggi su Ilfaroonline.it

, 24 marzo 2025 – “Sarebbe opportuno che la Royal Caribbean facessein via definitiva sulla destinazione effettiva dell’opera che intende realizzare”, così Luigigià delegato alla portualità del Comune di, interviene sulla questione legata alla realizzazione dell’infrastruttura portuale da parte della Royal Caribbean, un progetto al centro del dibattito cittadino (e non solo).“L’iniziale progetto, votato quasi all’unanimità dal Consiglio comunale nel 2010, – prosegue– prevedeva la costruzione di unda di, ma sembra che la società crocieristica stia puntando a trasformarlo in uno scalo per navi da crociera, un’idea accolta con entusiasmo dall’amministrazione precedente”. Va sottolineato – aggiungiamo – che quel progetto prevedeva anche una cospicua metratura cubica destinata a nuove costruzioni, che adesso non c’è più.