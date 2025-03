Fiumicino regolamento taxi | polemica sul rinvio della Commissione

Leggi su Ilfaroonline.it

, 24 marzo 2025 – “Convocazione e, convocazione e. Uno start&stop che rasenta ormai il ridicolo”. È il commento dei consiglieri comunali Pd, Ezio di Genesio Pagliuca e Erica Antonelli, che si riferiscono alla gestione del nuovoda partemaggioranza, in seguito “all’ennesimo annullamentoconvocata sul tema per domani, martedì 25 marzo”.“Tanta confusione e poca sintesi politica – afferma l’ex assessora alla Attività Produttive Antonelli – che manifesta uno scontro tutto interno alla maggioranza per mettere la bandierina sul documento, di cui ormai abbiamo perso il conto delle versioni prodotte”.“Già due anni fa, eravamo pronti a votare le modifiche alelaborate dallauscente – ha aggiunto il capogruppo Di Genesio – care alla alla categoria e necessarie per il rilascio delle nuove licenze annunciate mesi fa per l’anno giubilare, che oramai volge al termine.