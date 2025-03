Puntomagazine.it - Fitofarmaci illegali: nove misure cautelari

: eseguito un sequestro preventivo per quasi 8 milioni di euro nei confronti degli indagatiIl 24 marzo la Guardia di finanza, con l’impiego di 200 militari appartenenti a 30 Reparti del Corpo, ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di 9personali e a un decreto di sequestro preventivo per un importo pari complessivamente a 7.947.540,28 euro, emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di altrettanti soggetti indagati per il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), finalizzata alla commissione dei reati di adulterazione die di ricettazione di tali prodotti, nonché per i reati di adulterazione o contraffazione di(art.