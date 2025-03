Lanazione.it - Firenze, una “zingarata” nel Chianti sulle tracce di Amici Miei

, 24 marzo 2025 - L'Associazione Culturale Conte Mascetti per domenica 30 marzo in occasione del 50esimo anno del film, organizza un tour sui luoghi del film nelFiorentino, dove sono state girate scene diventate un cult come la "defecatio isterica" del Sor Savino: “In onore della quale tre anni fa abbiamo messo una targa ricordo a San Casciano Val di Pesa” spiegano dall’associazione.Sono passati 50 anni da quel 1975 e dalle zingarate del gruppo Mascetti (Ugo Tognazzi), Sassaroli (Adolfo Celi), Perozzi (Philippe Noiret) e Necchi (Duilio Del Prete, poi Renzo Montagnani), Melandri (Gastone Moschin) ed allora abbiamo pensato ad un pomeriggio per domenica 30 marzo per celebrare il film simbolo die della Toscana, IlFiorentino è ricco di scene che immortalano i cinque: dall'inno ufficiale l'aria "Bella figlia dell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi", che esordisce lungo la via Imprunetana per Pozzolatico alla cinquecentesca Villa Parenti, nella frazione di Monte Oriolo, dove di fronte alla quale il Mascetti vuole avvertire dal telefono pubblico del locale ufficio postale l'amante Titti che quel giorno non si potranno vedere e dove il Melandri in un primo momento inchioda la macchina, poi, ritornato in sè prosegue oltre Strada in, al bivio tra lagiana per Chiocchio e la deviazione a sinistra per Cintoia e La Panca, con l’indimenticabile dialogo "So 'na sega.