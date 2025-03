Lanazione.it - Firenze, concerto dedicato a Mozart e Schubert con l’Orchestra da Camera Fiorentina

Leggi su Lanazione.it

, 24 marzo 2025 - Primo corno della Berliner Philharmoniker, docente all'Accademia Herbert von Karajan e concertista di fama internazionale, Stefan Dohr sarà solista deldadiretta da Giuseppe Lanzetta, nei concerti di giovedì 27 e sabato 29 marzo all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a. In primo piano il “n. 4 per corno e orchestra K 495” che Wolfgang Amadeusultimò poche settimane dopo “Le Nozze di Figaro” - la sfavillante ouverture riecheggia a tratti nell'Allegro moderato iniziale – per l’amico e musicista Ignaz Joseph Leutgeb. Ad aprire le serate sarà un’altra paginaiana, l’ouverture dell’opera buffa “La finta giardiniera” e al modelloiano rimanda anche la quinta Sinfonia di Franzche chiuderà i concerti.