Firenze, Carlo Buccirosso è il 'Vedovo allegro' al Teatro Cartiere Carrara

, 24 marzo 2025 - Dopo la pandemia, la vita di Cosimo Cannavacciuolo non è più la stessa. Rimasto, ha visto la sua attività fallire e rischia di perdere l’appartamento in cui vive. Alle sue preoccupazioni si aggiungono i vicini, depositari di un drammatico segreto. Riuscirà a uscire dal baratro e a risollevare la sua esistenza? Risate e riflessioni per “Il”, la nuova commedia scritta, diretta e interpretata dain scena sabato 29 marzo aldi. Tre anni dopo la pandemia, Cosimo Cannavacciuolo,ipocondriaco, stabilmente affetto da ansie e paure, inquilino del terzo piano di un antico palazzone situato nel centro di Napoli, persa la sua amata moglie a causa del virus, si ritrova a combattere la solitudine e gli stenti dovuti al fallimento della propria attività di antiquariato, che lo ha costretto a riempirsi casa della merce invenduta del suo negozio, e a dover lottare contro l’ombra incombente della banca concessionaria del mutuo che, a causa dei reiterati mancati pagamenti, minaccia l’esproprio e la confisca del suo appartamento.