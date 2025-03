Lanazione.it - Firenze, arriva Grease al Teatro Verdi

, 24 marzo 2025 – Aldisabato 29 e domenica 30 marzoil musical. Dopo un’esplosiva stagione fatta di 50 repliche quasi tutte sold out in circa 20 tra le più importanti città italiane, il cast ditornerà in tour da novembre 2024., con la regia di Saverio Marconi, è una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane, e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, un cult intergenerazionale che non è mai stato così attuale, amatissimo anche dalle nuove generazioni. Diciotto giovanissimi performer daranno vita a personaggi diventati vere e proprie icone generazionali: un gruppo coinvolgente, capitanato da Danny Zuko, il leader dei T-Birds, innamorato di Sandy, la ragazza acqua e sapone come Sandra Dee e Doris Day, chea Rydell e, per riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma diventando sexy e irresistibile.