Firenze, 10 chili di cocaina liquida nel bagaglio: arrestato

Un cittadino spagnolo proveniente da Lisbona è statoall’aeroporto Amerigo Vespucci di, con diecidiallo stato liquido nascosta nelin stiva. Il passeggero aveva nella valigia diversi flaconi di shampoo e creme per la barba, oltre a confezioni di succhi di frutta e di frutta sciroppata, che dichiarava di trasportare per amici. Il controllo della guardia di finanza e dell’agenzia delle dogane ha dimostrato che il contenuto dei flaconi era in realtàper un peso superiore a 10 chilogrammi.La sostanza è stata sequestrata e il passeggero è stato, a disposizione della procura di, e condotto nel carcere di Prato. Dal quantitativo di droga si sarebbero potute ricavare più di 58mila dosi che avrebbero fruttato sul mercato illecito circa 700mila euro.