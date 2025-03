Panorama.it - Fiorucci torna in San Babila con un pop-up virtuale: l'omaggio alla storica boutique di Milano

Il nome Elioè sa sempre sinonimo di rivoluzione culturale e avanguardia estetica. Il suo leggendario store di San, aperto nel 1967, non era solo un negozio ma un vero e proprio bazar della creatività, un luogo di culto per chi cercava ispirazioni pop, pezzi unici e un’atmosfera vibrante. Più che un punto vendita, era un’esperienza: un crocevia di culture, colori e personaggi che hanno resouna delle capitali della moda globale.Negli anni Settanta e Ottanta, il negozio di Sandiventò il punto di riferimento per chi voleva respirare l’energia di una moda libera e innovativa. Qui si potevano trovare jeans attillati, t-shirt con angioletti e stampe psichedeliche, accessori eccentrici e un’attitudine che anticipava il concetto moderno di lifestyle brand. Andy Warhol, Madonna e Keith Haring — che nel 2000 colorò con la sua arte le pareti dello store — erano tra i tanti ad amare il brand, contribuendo a rendere il marchio un’icona internazionale.