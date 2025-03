Bergamonews.it - Fiorentina-Atalanta, la partita di Ilicic: “Spero nello scudetto della Dea. Tornerei? Gasp non mi sopporterebbe”

Leggi su Bergamonews.it

Zingonia si prepara a riaccogliere pian piano tutti i suoi nazionali e scalda i motori in vistacomplicata trasferta di Firenze. Proprio al Franchi, nel weekend appena concluso, ha fatto ritorno un giocatore simbolosfida tra, Josip. Il fuoriclasse sloveno non ha dimenticato Bergamo e non si nasconde sull’obiettivoconerini.Domenica 30 marzo, l’Artemio Franchi ospiterà uno scontro decisivo per gli obiettivi di. Unaparticolarmente significativa per Josip, che tra Firenze e Bergamo ha vissuto alcuni degli anni migliorisua carriera. Propriostadio del capoluogo toscano,è tornato lo scorso sabato, in occasionedi addio al calcio di Giuseppe Rossi.Dopo i due goal realizzati nell’amichevole – con tanti altri grandistoria viola – e un ennesimo saggiosua classe,ha scherzato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio su un possibile ritorno in nerazzurro: “erini non mi, non riesco ad allenarmi come facevo prima, anche se la tecnica non mi lascerà mai, neache quando sarò disteso su un lettino e non riuscirò a muovermi”.