Fiorella Mannoia | Sono ancora una ragazzina impertinente

Ospite nel salotto di Francesca Fialdini a “Da Noi. A Ruota Libera”,si è raccontata tra aneddoti di vita personale e riflessioni sulla musica contemporanea.La cantante ha parlato con entusiasmo delle sue esperienze dal vivo: “Non ho mai contato i miei tour, ma ho fatto migliaia di concerti. Suonare con l’orchestra sinfonica è un’esperienza meravigliosa. Con l’orchestra si respira all’uni, è davvero emozionante! Dal 30 marzo saremo in teatro con l’orchestra per un tour che conterà più di cento date. Non riesco a immaginare il mio lavoro senza le persone: cantare in studio di registrazione mi annoia, io chiudo gli occhi e immagino di avere il pubblico davanti.”Guardando una foto di sé da bambina,ha confidato: “una. Da piccola con mia madre avevo sempre l’ultima parola, ma disobbedire fa parte della natura umana.