Lapresse.it - Fine vita, per Cappato imputazione coatta per aiuto al suicidio

per Marcoperal, per la sua assistenza a un malato sul tema del. La giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, Agnese Di Girolamo, ha rigettato la richiesta di archiviazione presentata dalla procura fiorentina e dalle difese degli indagati nel caso riguardante il toscano Massimiliano Scalas, 44enne di San Vincenzo (Livorno), affetto da sclerosi multipla, e ha disposto che il pubblico ministero, entro dieci giorni, formuli l’diala carico degli indagati Marco, Chiara Lalli e Felicetta Maltese, esponenti dell’Associazione Luca Coscioni, che dovranno quindi affrontare un processo per averlo accompagnato in Svizzera.Il reato dialè punito con una pena da 5 a 12 anni di carcere.