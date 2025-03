Tg24.sky.it - Fine vita, la gip di Firenze: "Imputazione coatta per Marco Cappato"

Leggi su Tg24.sky.it

La gip di, Agnese Di Girolamo ha deciso di rigettare la richiesta di archiviazione per, Felicetta Maltese e Chiara Lalli, indagati per aver aiutato Massimiliano, un 44enne toscano malato di sclerosi multipla, a raggiungere la Svizzera dove poter morire avvalendosi della pratica del suicidio assistito. La giudice, così, ha respinto la richiesta avanzata dalla procura sulle posizioni dei tre e ha disposto l'rinviando gli atti alla procura stessa. Secondo quanto stabilito, ora il pubblico ministero avrà 10 giorni per formulare l'a carico dei tre, esponenti dell'Associazione Luca Coscioni, che dovranno quindi affrontare un processo per aver accompagnato l’uomo in Svizzera. Il reato di aiuto al suicidio è punito con una pena da 5 a 12 anni di carcere.