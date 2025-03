Lettera43.it - Fine vita, la decisione del gip di Firenze: imputazione coatta per Marco Cappato

Leggi su Lettera43.it

Il giudice per le indagini preliminari di, Agnese Di Girolamo, ha respinto la richiesta di archiviazione per, Felicetta Maltese e Chiara Lalli, indagati per aver accompagnato Massimiliano, un uomo toscano di 44 anni affetto da sclerosi multipla, in Svizzera per ricorrere al suicidio assistito. Laimpone alla procura di procedere con l’nei confronti dei tre, che ora rischiano una condanna dai cinque ai dodici anni di reclusione per il reato di aiuto al suicidio. Il pubblico ministero avrà dieci giorni di tempo per formalizzare l’accusa., ladel gip diper(Imagoeconomica).L’ordinanza del gip: «La vicenda non rispetta i criteri fissati dalla Corte costituzionale»Nell’ordinanza, riportata dall’Associazione Luca Coscioni, la gip Di Girolamo ha chiarito che, nonostante un’interpretazione più ampia del concetto di «trattamento di sostegnole da parte della Corte costituzionale, Massimiliano non rientrava in questa definizione».