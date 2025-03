Fincantieri | Utile Netto a 27 Milioni e Ricavi in Crescita del 62% nel 2024

Quotidiano.net - Fincantieri: Utile Netto a 27 Milioni e Ricavi in Crescita del 6,2% nel 2024

a 27di euro (il 2023 chiuse in rosso per 53);indel 6,2% a 8,128 miliardi (7,6 nel 2023); Ebitda a 509, con un aumento annuo di circa il 28% (397 nel 2023); Ebitda margin al 6,3%, in miglioramento sul 2023 (5,2%). E inoltre posizione finanziaria netta negativa a 1,281 miliardi (2,2 nel 2023). Sono i risultati di bilancio diper il. Il carico di lavoro complessivo (backlog totale) si attesta a 51,2 miliardi, circa 6,3 volte irealizzati nel corso dell'anno. I nuovi ordini acquisiti nelsono a livelli record, per 15,4 miliardi, più del doppio rispetto al 2023 (6,6), trainati in particolare dal Shipbuilding.