Fincantieri | un 2024 record con  27 milioni di utile e ricavi a 812 miliardi

Ritorno inper 27dopo cinque anni,a 8,12 mld (+6,2%) e ordini raddoppiati.ha chiuso con numeriil, oltre le attese. E vede i 9dinel 2025, in crescita di oltre il 10%. Il tutto un anno prima del previsto.Il gruppo della cantieristica e della difesa ha diffuso i dati del. Dopo cinque anni, torna all’e supera le previsioni del piano industriale. L’netto è stato di 27di euro, ribaltando la perdita di 53dell’anno precedente. Ancora più significativo quei 57di euro di risultato netto rettificato, rispetto al risultato netto negativo per euro 7del 2023. Ihanno raggiunto gli 8,13di euro segnando un incremento del 6,2% e l’EBITDA è cresciuto del 28%, portando la marginalità al 6,3%, in evidente miglioramento rispetto al 5,2% del 2023.