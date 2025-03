It.insideover.com - Filippine: Duterte alla sbarra ma gli Usa hanno finanziato la sua brutale guerra alla droga

A seguito dell’arresto avvenuto nei giorni scorsi, l’ex presidente filippino e già sindaco “sceriffo” di Davao, Rodrigo, è ora sotto la custodia della Corte Penale Internazionale (CPI) nei Paesi Bassi. L’operazione è legatacampagna anticondotta durante il suo mandato (2016-2022), che ha causato migliaia di morti. La CPI ha dichiarato cheè stato “consegnato”sua custodia e che un’udienza sarà programmata a tempo debito, anche se non è ancora chiaro quando comparirà in tribunale.Di cosa è accusatoha fatto della lottala sua bandiera politica e il fulcro di tutta la sua carriera. Prima della presidenza, come sindaco di Davao, aveva supervisionato l’esecuzione di 1.400 sospetti criminali della “Davao Death Squad”. “Come ho fatto a rendere Davao una delle città più sicure al mondo? Uccidendoli tutti”, dichiarò.