Liberoquotidiano.it - "Figurati se parlo, poi dicono che l'ho stuprata": Romano Prodi deraglia ancora con una giornalista

Nervi tesissimi per. Il caso è sempre quello della brutta risposta a Lavinia Orefici, inviata di Quarta Repubblica, e delle accuse di averla tirata per i capelli. La trasmissione, nel frattempo, ha anticipato alcuni frame del filmato integrale che proporrà in serata. E in questo contesto, ecco che emergono i nervi tesissimi dell'ex premier. Siamo a Bologna, alla presentazione di Due generazioni, una rivoluzione, libro scritto da Valerio Martinelli e Vannino Chiti insieme alla presidente delle Acli provinciali, Chiara Pazzaglia. Ecco, al termine dell'incontro,non ha risposto ad alcuna domanda dei giornalisti. O meglio, si è limitato a una battuta: "secon una, che poiche l'ho.", ha tuonato. Insomma, parole pesanti e un paragone piuttosto ardito, il cui significato appare chiaro: per l'ex premier, la vicenda sarebbe stata ingigantita.