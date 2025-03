Lanazione.it - Figline, domenica amara. Brutto ko con il Ghiviborgo

Leggi su Lanazione.it

1965: Pagnini, Ciraudo, Simonti, Aprili (56’ Rosini), Nobile, Noferi (46’ Milli), Zellini, Dama (46’ Rufini), Ciravegna (68’ Bruni), Torrini, Mugelli (46’ Gozzerini). All.: Brachi.: Bonifacio, Barbera, Giannini, Lopez Petruzzi, Conti, Fischer (77’ Simonetta), Gori (71’ Bifini), Noccioli, Signorini (65’ Campani), Bura (76’ Caiaffa), Larhrib (73’ Coppola). All.: Bellazzini. Arbitro: Montefiori di Ravenna. Marcatori: 2’ Gori, 35’ Bura, 58’ Gori.– La ripresa del campionato lascia l’amaro in bocca al. A sorridere e portare via l’intera posta in palio senza neppure senza troppa fatica, è toccato alche in mezzora fa la partita. Al pronti e via sono gli ospiti a passare in vantaggio. Nocentini recupera una palla a centro campo e la indirizza verso Gori che davanti a Pagnini non sbaglia mira.