Fiere, numeri da record per Cosmoprof Worldwide Bologna

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Si è chiusa in bellezza la 56° edizione di, l’evento di riferimento per l’industria cosmetica mondiale. Con oltre 255.000 addetti ai lavori provenienti da 150 paesi e 3.128 aziende da 65 paesi, in rappresentanza di più di 10.000 brand, la manifestazione si è confermata ancora una volta un appuntamento fondamentale .