Romadailynews.it - Fiera Nazionale di Grottaferrata dal 22 al 30 marzo: cosa c’è da sapere

si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più attese dell’anno, ladi, che quest’anno festeggia la sua 425ª edizione. Un appuntamento che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per la cittadina dei Castelli Romani, unendo tradizione, cultura, artigianato e enogastronomia in un unico grande evento che avrà luogo dal 22 al 302025.Un viaggio nelle tradizioni localiLa, che si svolge ogni anno dal 1597, è un’occasione imperdibile per riscoprire le radici storiche e culturali di. La sua edizione 2025 si presenta sotto una luce nuova, con un programma ricco di eventi, esposizioni e attività, pensato per attrarre un pubblico sempre più vasto. Il tema dell’edizione di quest’anno è legato al Millenario della Consacrazione della Chiesa di Santa Maria, simbolo di una storia che affonda nel cuore dei Castelli Romani.