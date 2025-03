Lanazione.it - Fiera di San Giuseppe. Le strade di Torre del Lago invase da migliaia di persone

Leggi su Lanazione.it

La bella giornata di ieri ha favorito la massiccia affluenza di pubblico adelper la tradizionaledi Sanche da oltre 60 anni è l’appuntamento più atteso dell’anno. Oltre 100 gli stand e i banchi allestiti lungo ledella frazione. Banchi commerciali, banchi gastronomici di prodotti tipici del territorio toscano fra cui le frittelle di riso e i tordelli al ragù. Poi gli stand delle associazioni del territorio e del Libero Ingegno, animazione per i bambini, sfilata di bande e tanto altro intrattenimento che si è prolungato per tutta la giornata di ieri anche con la presenza della banda La Campagnola di Marlia e del corpo MusicalePardini di Viareggio. A sfilare anche Gambe di Merlo, maschera ufficiale del carnevalelaghese. Nell’area eventi della Misericordia è stata allestita un’area giochi per bambini e un palco spettacolo dove si sono alternate alcune scuole di danza della zona.