Superguidatv.it - Fidanzata in affitto: una frizzante Jennifer Lawrence in una commedia meno sexy del previsto | Recensione

La trentaduenne Maddie Barker non ha ancora messo la testa apposto. Passa da un amante all’altro e se la sua vita sentimentale è continuamente incerta lo è altrettanto la sua situazione economica, al punto che rischia non soltanto il sequestro della macchina ma anche di perdere la casa lasciatale dalla compianta madre, in quanto non riesce a pagare le tasse. In piena crisi, la ragazza nota un annuncio online che potrebbe fare al caso suo.Come già sottolineato dal titolo italianoin, la proposta proviene da una coppia di ricchi coniugi, i Becker, in cerca di una giovane donna che possa svezzare il loro figlio diciannovenne, senza amici e dall’indole timida e solitaria. Se riuscirà nell’impresa Maddie potrebbe risolvere buona parte dei suoi problemi, ma per avvicinarsi al benestante rampollo dovrà fingere di essere realmente interessata a lui ed è allora che il tutto si complica in maniera inaspettata.