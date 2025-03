Ilrestodelcarlino.it - Fiamme in piazza delle Conserve

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Cesenatico c’è chi ha voluto anticipare la focarina che si terrà insabato prossimo. Sabato sera poco dopo le 21, a ridosso di una recinzione a confine con la, è infatti scoppiato un incendio. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Non ci sono state persone ferite e non si registrano danni a beni materiali. L’episodio è accaduto in un’area dove spesso si ritrovano alcuni barboni a bere alcolici e fumare, tuttavia è difficile appurare se lesiano state alimentate volontariamente, oppure se si tratta di un gesto involontario. Il rogo ha però destato allarme e preoccupazione tra i residenti della zona.