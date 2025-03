Festival Cinema tedesco, Premio Pubblico ex aequo a “Elbow” e “Vena”

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 24 mar. (askanews) – “” di Asli Oerzaslan e “” di Chiara Fleischhacker vincono, ex, ildeldella quinta edizione deldelche si è tenuta a Roma dal 20 al 23 marzo 2025 alQuattro Fontane. Due film di giovani registe che vedono protagoniste giovani donne alle prese con le proprie esistenze in bilico in cui il desiderio di riscatto diventa un’occasione di consapevolezza e crescita personale. In anteprima italiana “” di Asli Oezarslan, tratto dall’omonimo romanzo di Fatma Aydemir, è la storia di Hazal, una diciassettenne di origine turca costretta a fuggire a Istanbul dopo un tragico incidente che la vede protagonista nel giorno del suo diciottesimo compleanno. Il film ha debuttato in anteprima mondiale alla 74esima Berlinale nella sezione “Generation”.