Unlimitednews.it - Festeggia la scarcerazione del fratello, latitante viene arrestato nel napoletano

Leggi su Unlimitednews.it

NAPOLI (ITALPRESS) – Sfuggito all’arresto due anni fascoperto alla festa delscarcerato e finisce in manette. E’ accaduto nel, dove i carabinieri hannoun cittadino serbo di 35 anni.È il 17 ottobre del 2023 e l’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Bologna emette un ordine di carcerazione nei confronti di Valentino Radosavljvic, 35enne di etnia rom. L’uomo deve scontare cinque anni di reclusione per diversi furti in abitazione commessi tra Bologna e Modena. Da allora del 35enne nessuna traccia.L’uomo sparisce dai radar delle forze dell’ordine ma i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giuliano non smettono di cercarlo. Dai diversi accertamenti emerge però un indizio che i carabinieri decidono di approfondire.Ildel 35enne è stato appena scarcerato e tutta la famiglia ha organizzato per lui una festa per celebrare la libertà ritrovata.