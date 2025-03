Romadailynews.it - “Festa del BIO e MontagnaMadre”

FederBio e Slow Food Italia: il futuro sostenibile dei territori montani passa dall’agroecologia.La manizione presenta un ricco programma di talk sulla centralità dell’agricoltura biologica e sostenibile come strumento di valorizzazione ambientale, economica e sociale della montagna e delle aree interne. Gratuita e dedicata a tutta la famiglia, la kermesse prevede showcooking, laboratori e tantissime degustazioni per far conoscere i benefici del cibo biologico. Ci saranno anche il Villaggio del bio e il Mercato della Terra con 30 produttori, tra cui molti Presìdi Slow Food. Conducono Patrizio Roversi e Tessa Gelisio.Roma, 29 marzo 2025 – L’Italia è un Paese circondato dal mare ma costituito per oltre il 70% da colline e montagne. Tutt’altro che marginali, le aree interne e montane rappresentano il futuro verso cui dirigere lo sguardo.