Laspunta.it - Ferrovie, istruttoria avviata dal Garante per abuso di posizione dominante contro la Sncf Voyages Italia

Leggi su Laspunta.it

“Accogliamo con favore l’dall’Autoritàdella Concorrenza e del Mercato nei confronti di Rete Ferroviariana edello Statone per presuntodi. ” Lo dice Federconsumatori in una nota. Secondo l’Autorità, risulterebbe rallentato, e in alcuni casi ostacolato, l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale e, di conseguenza, l’ingresso nel mercato del trasporto passeggeri Alta velocità da parte del nuovo operatore entrante. L’Antitrust ipotizza una vera e propria strategia di ostacolo, che “sarebbe stata attuata tramite varie condotte di Rete Ferroviariana Spa per quanto riguarda l’assegnazione della capacità di infrastruttura“.Una condotta che, se accertata, sarebbe inaccettabile da ogni punto di vista, viste anche le evidenti carenze e fragilità che il servizio ferroviario ha mostrato soprattutto nel corso dell’ultimo anno, a fronte di prezzi dei biglietti che non fanno altro che aumentare.