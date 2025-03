Tvplay.it - Ferrari: Hamilton ha già superato la squalifica, il messaggio è chiaro

Leggi su Tvplay.it

Laè chiamata a riprendersi dal GP di Cina che si è rivelato un disastro: ildiè però in questo senso molto.Il GP di Formula 1 in Cina per laè stato decisamente da dimenticare. Nonostante l’ottima Sprint di Lewis, la scuderia di Maranello si è portata a casa un pugno di mosche dal momento che il tutto è terminato con ladi entrambi i piloti. Ilperò, dopo tutto quello che è accaduto, è stato moltoha giàla, il(LaPresse) – Tvplay.itLadeve ancora superare la doppiaarrivata con il GP in Cina nel weekend da poco trascorso, ma Lewissta già guardando avanti. Bisogna lavorare duramente, questo è certo, eppure la volontà di fare del proprio meglio c’è tutta.