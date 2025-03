Terzotemponapoli.com - Ferrante: “Restyling Maradona unica strada possibile”

Emanuela, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli. Ha parlato deldello Stadio. Di seguito le sue parole.: “Ci sarebbe anche l’apertura del terzo anello”Così l’Assessore: “del? E’ l’, è stata la prima indicazione che ha dato il sindaco e sulla quale sono rimasti fermi i nostri passi. A prescindere dal progetto da parte del Napoli, che ora non c’è, si sta lavorando al progetto di riqualificazione delche verrebbe ampliato nei posti disponibili per accontentare i tifosi che non riescono a prendere i biglietti. Poi ci sarebbe anche l’apertura del terzo anello e il mantenimento della pista d’atletica come c’è all’Olimpico di Roma. Ci stanno lavorando i tecnici, ma da poco, ma ci auguriamo che questa soluzione possa essere condivisa dal Napoli e dai suoi tifosi.