Fermo Flora e Giornate Fai. Un’accoppiata vincente

Alla fine la primavera è uno stato d’animo, arriva anche a dispetto del mal tempo. Aè arrivata con prepotenza in un fine settimana un po’ grigio ma pieno dei colori dei fiori, sistemati in piazza del Popolo per un mercato allegro e profumato. Un successo di pubblico e di visitatori, una mostra mercato organizzata dall’assessorato al commercio con la collaborazione di Maurizio Orso. Insieme ai fiori, sono sbocciate anche ledi primavera del Fai, un momento fondamentale per scoprire luoghi segreti e di solito inaccessibili. L’edizione 2025 ha visto protagonisti due palazzi di grande importanza per la città, il palazzo comunale, con la visita all’ufficio del sindaco, e il primo cittadino Paolo Calcinaro era presente ieri per gran parte della mattinata a fare gli onori di casa, e il palazzo della Prefettura, concessione del prefetto Edoardo D’Alascio.