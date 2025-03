Lanazione.it - Fermezza e lockdown. C’è lite anche sulle allerte

Leggi su Lanazione.it

Con sfumature diverse sia le associazioni dei commercianti che degli industriali hanno espresso dubbidinamiche post allerta. In particolare il riferimento è a venerdì 14 marzo quando dopo le 12 la Regione ha emesso l’allerta rossa. Conseguenti le ordinanze dei sindaci, Bugetti in testa, per la chiusura di negozi e locali pubblici elo stop alle attività produttive. Tutti a casa. Si chiede dalle associaioni generalmente un coordinamento maggiore nella filiera del comando: dalla Regione agli enti locali, Comune in testa. La linea della, però, non viene minimamente messa in discussione dall’amministrazione pratese convinta della necessità di chiudere tutto nel pomeriggio del venerdì 14 e di rimandare le iniziative del Capodanno dell’Annunciazione nel fine settimana appena passato (allerta arancione).