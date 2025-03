Sport.quotidiano.net - FeralpiSalò doma Trento. Terzo posto in mani salde

SALÒ (Brescia)Lanon sbaglia e supera il pur temibilecon un gol per tempo. Le reti di Balestrero e Di Molfetta consentono alla squadra di Diana di consolidare ulteriormente ile di continuare a sperare di poter essere la migliore terza dei tre gironi, piazzamento che potrebbe riservare vantaggi in chiave play off. Preceduto da disordini causati intorno alle 13 dai tifosi ospiti nel centro di Salò, l’incontro del “Turina“ parte nel segno dell’equilibrio. Le contendenti non intendono offrire spazi all’avversario e chiudono con attenzione tutti i varchi. Con il passare dei minuti, però, cresce il ritmo dei gardesani, che vanno pericolosamente al tiro con Di Molfetta e Crespi. Il risultato, tuttavia, rimane immutato fino al 37’, quando, dopo un gol annullato cinque minuti prima a Crespi per fuorigioco, un pregevole assist di tacco di Di Molfetta lancia verso Barlocco capitan Balestrero.