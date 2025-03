Thesocialpost.it - Fedez, il papà Franco Lucia racconta: “Ho avuto tanta paura quando si è ammalato di tumore. Secondo me neanche lui sa quanto a rischiato”

Si intitola “Tutto in una pentola” (Rizzoli) ed è il nuovo libro di ricette di, padre di. Arlo è lo stesso autore in un’intervista a Oggi, sottolineando come la cucina sia una sua passione personale, indipendente dal successo del figlio.Leggi anche:, la crisi di pianto prima della finale di Sanremo: «Vorrei vincere per fare un discorso ai miei figli»La passione per la cucina nata in famigliaspiega di aver iniziato a cucinare con costanza durante la pandemia,si trasferì nella casa die Chiara Ferragni per stare vicino ai nipoti. “Ognuno aveva i suoi compiti: Fede passava l’aspirapolvere, Chiara portava giù il cane, mia moglie faceva la spesa. E io mi mettevo ai fornelli”,.Anche i gusti dei bambini emergono dal racconto: Leone ama la pasta col pesto di verdure, mentre Vittoria adora il risotto al burro, che però chiama “al burrocacao”.