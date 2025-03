Imiglioridififa.com - FC 25, Obiettivo Live: Insegui il tuo sogno

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovoil tuoda fare in Rush uscito in data 18 marzo 2025. Questosi rinnova praticamente ogni settimana!NuovoRushil tuoPartecipa all’evento Rush flash “il tuo” e completa questoper ott. pacc. premio. Premi non scambiabili.Numero di incarichi da completare: 4Premi finale: 1x 83+ x4 Rare Gold Players Pack Non scambiab.Inizio 24 marzo – Scadenza: 27 marzo Continua a sognareVinci 2 partite di fila nell’evento Rush flash “il tuo”.Premio: 1x 82+ x3 Rare Gold Players Pack Non scambiab. + 1000 SPAscesa rapidaVinci 3 partite nell’evento Rush flash “il tuo”Premio: 1x 83+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab.