Unlimitednews.it - Farina “Snam tiene la barra dritta sulla decarbonizzazione”

MILANO (ITALPRESS) – “Inla sostenibilità non è solo reporting. È una leva strategica del business. E come l’innovazione è funzionale a centrare gli obiettivi di transizione”. Queste le parole di Claudio, Chief Strategy and Technology Officer di, oggi a Milano per il Premio Bilancio Sostenibilità 2025 di RCS, dove ha ritirato il riconoscimento ottenuto dal TSO nell’attività di reporting dedicata ai temi della sostenibilità.Intervenuto a margine della consegna del Premio,ha sottolineato l’impegno profuso dal Gruppo su questo fronte: “Abbiamo anticipato le novità previste dalla normativa sul reporting e rilanciamo il nostro impegno anche grazie all’AI generativa, utilissima nel confrontare il nostro lavoro di rendicontazione con i bilanci di aziende analoghe alla nostra.