Fanno esplodere il bancomat. Ma la banda fugge a mani vuote

di Antonio LecciMezzo paese ha sentito il boato provocato dalladel, che ieri notte ha assaltato la cassa continua della Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, in viale Filippini, in pieno centro a Luzzara. Ma il colpo è fallito, con il forziere interno che ha resistito allo scoppio e i malviventi fuggiti a, lasciando evidenti danni strutturali all’istituto di credito. Un’azione da otto minuti – dall’1,25 all’1,33 di ieri notte – che ha visto impegnate almeno quattro persone. Per l’esplosione è stato usato il classico sistema del manufatto a "marmotta" innescato da un contatto elettrico. Al momento del boato è scattato inevitabilmente l’allarme, con la mobilitazione dei carabinieri. I ladri sono poi fuggiti. Quando si sono accorti che il forziere aveva resistito all’esplosione, hanno tentato di accedere al contenitore blindati dalla parte posteriore, tentando di sfondare il robusto vetro della porta.