Milano, 24 marzo 24 marzo 2025 – "Falò con i rifiuti e allacciamenti abusivi all'elettricità": sgomberato capannone in via Novara occupato da 20 abusivi

Milano, 24 marzo 24 marzo 2025 – Questa mattina, lunedì 24 marzo 2025, la Polizia locale di Milano è intervenuta nuovamente in via75 dove si trova unabusivamente (si tratta di una ex autorimessa di Atm) in attesa della realizzazione di un supermercato di un noto marchio. Gli occupanti, una ventina di persone, si sono allontanati spontaneamente. Non ci sono stati, secondo quanto riferito dal Comando di piazza Beccaria, momenti di tensione. Le segnalazioni Nelle scorse settimane Marco Granelli, assessore alle Opere pubbliche e Cura del territorio del Comune di Milano, aveva organizzato un incontro di verifica anche perché erano stati segnalatiaccesi con ipresenti e soprattutto, negli ultimi giorni, un allacciamento abusivo alla centralina elettrica per il rifornimento della corrente.