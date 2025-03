Fabrizio Venturi lancia primo Festival musica cristiana realizzato con AI

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 24 mar. (askanews) – Al via ilMondiale digenerato dall’Intelligenza artificiale, unle interamentedall’incontro tra talento umano e intelligenza artificiale., Direttore artistico deldella Canzonepromotore della Christian Music italiana, e Andrea Poli, suo compagno di studi ed ex socio dell’Agenzia di Grafica Pubblicitaria fiorentina “Free Graphic”, oggi specialista in AI, daranno vita ad un’esperienza sonora unica e rivoluzionaria che guarda al futuro della creazionele. “Siamo entusiasti di annunciare la nascita delle al mondo interamente dedicato alla fusione di talento umano e intelligenza artificiale” hanno dichiarato all’unisono i due ideatorie Andrea Poli.