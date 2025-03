Ilgiorno.it - Fabrizio Corona a processo a Monza: diffamati El Sharaarawy, Zalewski e Casale per il calcio scommesse

Milano – Il Tribunale di Milano ha disposto la trasmissione degli atti a, per competenza territoriale, del procedimento a carico diaccusato di diffamazione aggravata dopo le denunce presentate dall'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy, da Nicolò, difensore del Bologna, e da Nicola, centrocampista dell'Inter, tutti e tre tirati in ballo dall'ex agente fotografico nella vicenda dellenel mondo del, ma non indagati. L'ottava sezione penale nell'udienza predibattimentale ha accolto l'eccezione delle difese di altri due imputati, ossia il direttore del tg satirico Striscia la notizia Antonio Ricci e l'inviato Valerio Staffelli, trasmettendo ale loro posizioni con quella dell'ex agente fotografico. La citazione diretta La citazione diretta a giudizio, dopo la chiusura delle indagini a febbraio 2024 del pm Pasquale Addesso, era arrivata a seguito delle querele presentate, in particolare, da El Shaarawy (con gli avvocati Matteo Uslenghi e Federico Venturi Ferriolo), e da(col legale Guido Furgiuele), i cui nomi l'ex agente fotografico aveva fatto ai microfoni di Striscia il 18 ottobre 2023.