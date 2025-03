Ilrestodelcarlino.it - Fabriano vince la battaglia contro Salerno

6866 RISTOPRO: Pierotti 16, Centanni 11, Gnecchi 7, Carta, Molinaro 19; Pisano 8, Romagnoli ne, Ottoni ne, Hadzic ne, Scandiuzzi 2. All. Niccolai: Cappelletti 8, Chaves 19, Zampa 6, Kekovic 9, Matrone 3; Candotto, Saladini 10, Mei 7, Duranti 2, Misolic 2. All. Carone Arbitri: Rinaldi di Livorno e Melai di Calcinaia Parziali: 21-22 33-30 44-53 68-66 Autentica, ma la Ristoproancora e accarezza i play-in. Altro successo per la squadra di coach Andrea Niccolai che riprende la sua marciando 68-66 nonostante l’assenza di Hadzic dopo la sosta forzata del campionato di Serie B nazionale della scorsa settimana per le finali di Coppa Italia a cui i fabrianesi non erano qualificati. Ma non è stato facile confermare la legge del PalaChemibauncombattivo, che trascinato dal suo straniero Chaves ha reso vita dura e sfiorato il colpaccio con una migliore seconda parte di gara.