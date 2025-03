.com - Fabriano / Mancioli, Gerini e Regini protagonisti ai campionati Fisdir

I portacolori della PO.DI.F. Mirasole hanno conquistato due medaglie d’oro, una di bronzo ed ottimi piazzamenti, 24 marzo 2025 –Italiani di atletica leggeraal Pala Casali di Ancona.Gli atleti della PO.DI.F. Mirasole, Luca, Daniel, e la new entry Giulio, alla sua prima esperienza in un campionato nazionale agonistico, seguiti in pista e in pedana da Danilo Mazzocchetti e Pino Gagliardi, hanno ottenuto importanti risultati.Fai clic qui per vedere lo slideshow.Ad aprire iGiulionei 60 metri II2. Una finale juniores di altissimo livello che ha vistopiazzarsi al sesto posto in 10.41.Lucadopo un paio d’anni è tornato ad affrontare lo sprint a livello nazionale. Entrato in finale, nella categoria II2 Senior con il terzo temo 9.